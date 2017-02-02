Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным

Союз журналистов России станет соучредителем фестиваля «Байкальская пресса». Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко с председателем Союза Всеволодом Богдановым. По словам главы региона, фестиваль станет международным. Планируется пригласить журналистов из тех стран, с которыми сотрудничает Иркутская область.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Он предложил в это же время, начиная за несколько дней до фестиваля, пригласить крупных представителей журналистского сообщества стран разных, международных. И сделать наш фестиваль международным. Спросил, с какими странами мы имеем тесные взаимоотношения. С азиатскими странами, которые ближе здесь располагаются.