Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным
Культура

Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным

02.02.17

Союз журналистов России станет соучредителем фестиваля «Байкальская пресса». Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко с председателем Союза Всеволодом Богдановым. По словам главы региона, фестиваль станет международным. Планируется пригласить журналистов из тех стран, с которыми сотрудничает Иркутская область.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Он предложил в это же время, начиная за несколько дней до фестиваля, пригласить крупных представителей журналистского сообщества стран разных, международных. И сделать наш фестиваль международным. Спросил, с какими странами мы имеем тесные взаимоотношения. С азиатскими странами, которые ближе здесь располагаются.

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