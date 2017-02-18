В Иркутске создается рота почетного караула

В Иркутске будет создана рота почетного караула. Молодые люди, прошедшие курс подготовки примут участие в торжественном шествии, посвященном празднованию Дня Победы. Много ли желающих войти в состав роты, и как долго продлится отбор? На первом занятии побывала Анастасия Бурлакова.

Девятиклассница Анастасия Башей выполняет строевые приемы с оружием. Ученица 11-й школы Иркутска пришла сюда, чтобы научиться основам военной подготовки и войти в состав роты почетного караула. Она в столице Восточной Сибири создаётся впервые. Сегодня проходит первое занятие для претендентов. 18 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

Анастасия Башей, ученица СОШ №11 г. Иркутска

Привлекло больше всего то, что выступать 9 мая. Сразу подумала, что какая-то честь большая. И решила попробовать.

Программа занятий роты почетного караула включает в себя 18 предметов. Курсанты будут изучать строевую, специальную физическую, огневую подготовки, оказание медицинской помощи, а также основы радиационной, химической и биологической защиты. Рота открыта на базе Иркутского техникума экономики и права и военно-учебного центра «Святослав».

Олег Алилуев, начальник военно-учебного центра «Святослав»

Это подразделение будет лицом города. Будет участвовать в частности, первая крупная операция — это парад 9 мая. Сейчас мы готовим из них парадную коробку. В перспективе они должны открывать парад — как лицо города Иркутска. Встреча почетных гостей, дни города, войсковые праздники, дни воинской славы России — им дел будет очень много.

Все участники будут обеспечены парадным и полевым обмундированием, отличным от всех. Пройти курс и войти в состав роты почетного караула могут все желающие. Условие одно — хорошая физическая подготовка. Запись на курсы продлиться до конца февраля.