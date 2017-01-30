Гепатит А в Тулуне: 37 заболевших

Вспышка гепатита А в Тулунском районе. Зарегистрировано 37 заболевших. Среди них — дети и подростки. На место выехали специалисты областной инфекционной больницы, регионального управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

В инфекционном отделении больницы Тулуна лежат 37 человек с диагнозом гепатит А. Среди заболевших — 26 детей: это воспитанники детских садов, школьники и студент техникума. 14 человек поступили в больницу с клиническими симптомами, остальные выявлены по результатам лабораторного обследования. По словам врачей, у 17 пациентов средняя степень тяжести, у них уже проявилась так называемая желтушная форма.

Павел Огородников, зам. главного врача Тулунской ЦРБ

Заразными являются как носители, так и больные в ранних стадиях до появления желтухи. Бывает безжелтушная форма вируса гепатита А. Проявляется температура, слабость, может не проявляться желтое окрашивание кожного покрова.



Врачи, по результатам эпидобследования, выяснили, что заболели те семьи, в которых нарушены социально-гигиенические нормы. Проще говоря, плохо мыли руки, посуду, овощи-фрукты. Это же подтверждают и в тулунском территориальном отделении Роспотребнадзора. Его руководитель Александр Кочетов отмечает, заразить детей могли родители, которые работают на лесозаготовительном участке.

Александр Кочетов, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах

Работающие неофициально на погрузке леса, на так называемых тупиках. У них, как считаем, условие труда мягко сказать очень интересные. Если они пользуются одной кружкой, одной ложкой, а вирусный гепатит — это заболевание грязных рук.



Врачи осмотрели более 4 тысяч человек – тех, кто мог контактировать с заболевшими. Проводится вакцинация. На данный момент 348 человек, в том числе, 272 ребенка. Во всех учебных и социальных учреждениях, где выявлены заболевшие, проводится дезинфекция. Школы работают, дети ходят на уроки, но они изолированы от посещения массовых мероприятий.

Наталья Щербакова, начальник управления образования администрации г. Тулуна

В образовательных учреждениях приняты все меры профилактики. Проведена дезинфекция, особое внимание уделяется пищеблоку и обработка всех поверхностей в образовательных учреждениях.

Карантин контактных групп продлится 35 дней — столько длится инкубационный период гепатита А. Всем тулунчанам врачи советуют соблюдать элементарные правила личной гигиены, и тогда заболевания можно избежать.