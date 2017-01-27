Фермерам региона помогут с ремонтом техники

Фермеры Иркутской области получат компенсацию затрат на ремонт зерновых комбайнов. Раньше деньги выделялись только на восстановление тракторов. Теперь, когда в областную программу внесли изменения, сельхозтоваропроизводители могут рассчитывать на почти стопроцентное возмещение расходов. Предприятие, на котором ремонтируют комбайны, в регионе есть. Там побывала Татьяна Веретина.

На этом станке изготавливают детали для валковых граблей. С их помощью собирают сено. Фрезеровщик Александр Пузынин на производство одной ступицы тратит не больше получаса.

Александр Пузынин, токарь-фрезеровщик ремонтно-технического предприятия

Валковых граблей мы только начали это производство. До этого делали обычные грабли. А сейчас перепрофилируемся, учимся.

Так выглядят грабли в собранном виде. В высоту изделие достигает 6 метров. Все детали – из российского металла. По словам работников ремонтно-технического предприятия, эта техника сразу на поле позволяет скручивать собранное сено в рулоны. Фермерам не нужно тратить время на его сборку. Предыдущие версии граблей такой функцией не имели.

Сергей Горбунов, зам. генерального директора ремонтно-технического предприятия

Эти грабли скручивают сено как веревку. После прохождения пресса потерь нет. То есть он эту веревку сена, соломы забирает ее всю, то есть подбирает ее полностью. А после поперечных, хотя и можно тоже прессовать после поперечных граблей, много остается потерь.

Заниматься изготовлением современным граблей в поселке Тайтурка Усольского района решили пол года назад. И не прогадали. Это ремонтно-техническое предприятие – единственное в Иркутской области, где делают такую технику. Фермеров завлекают низкой ценой – эти грабли стоят в три раза дешевле, чем импортные аналоги. Спрос на отечественную технику пока небольшой.

Валерий Попов, генеральный директор ремонтно-технического предприятия

Пока мы план поставили 30 граблей. Я думаю, что будет мало, мы выпустим их больше. В этом году мы сделаем также 30 прессов. А также будем заниматься ремонтом комбайнов.

Это еще один вектор развития предприятия, в котором его работники оказались снова первыми. До этого зерновые комбайны в Иркутской области никто не ремонтировал. В плюсе не только работники – к ним поступают заказы. В плюсе остаются и сами фермеры. Областное министерство сельского хозяйства выплачивает обратившимся компенсации.

Александр Кириленко, первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Все, что выплачивается из областного бюджета – все выплачивается сельхозтоваропроизводителям непосредственно. Они приезжают, загоняют сюда технику, это предприятие его ремонтирует. И потом сельхозтоваропроизводители рассчитываются с ремонтным предприятием. И потом сельхозтоваропроизводителям компенсируется до 90 процентов.

Компенсация фермерам выплачивается из средств областного бюджета. В 2017 году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей.