Прошла акция «Бессмертный афганский полк»

Вспомнить тех, кто не вернулся. Впервые в Иркутске состоялся «Бессмертный афганский полк». Акция прошла в День памяти воинов-интернационалистов и 28-летие вывода войск из Афганистана.

В одном строю сегодня и те, кто жив и кто, погиб в боях. На митинге, посвященном 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана — впервые в Иркутске проходит акция «Бессмертный афганский полк». Кадеты держат в руках фотографии тех, кто не вернулся на родину. Среди них сапёр Сергей Журавлев. Для него война закончилась на поле боя. Ему было всего 20 лет. Снимок сослуживца в руках у Игоря Бруслина.

Игорь Бруслин, ветеран войны в Афганистане

Как идет сапер — автомат на шее. Щуп в правой руке. Попадает пуля в голову, вопреки всем законам медицины и физики он делает пять-шесть шагов вперед, хотя должен был упасть назад, и автомат берет в руки. Так и падает, как боец. Вот откуда берется сила духа? Что это такое — непобедимый русский дух? Откуда он берется?

За десять лет «за речкой» — именно так говорят военные, прошли службу в Афганистане более полутора тысяч жителей Иркутской области. 30 человек погибло, один пропал без вести. Отдать дань уважения погибшим пришли около сотни человек. Это сослуживцы, ветераны боевых действий, члены семей погибших солдат, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, представители правительства, Законодательного Собрания Иркутской области.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Ваша отвага, храбрость и мужество для мирных жителей давали надежду на спасение. Но к сожалению, мы заплатили за это очень дорогую цену . Сегодня нам с вами мы обязаны вспомнить наших земляков поименно, кто не вернулся на родину, выполняя боевую задачу, выполняя свой воинский долг.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области

Приветствуем наших ветеранов, участников боевых действий, которые живут среди нас. Которые по-прежнему патриоты нашей страны, занимаются патриотическим воспитанием нашей молодежи. Являются примером патриотического отношения к делу, к любви к стране.

Всех погибших воинов-интернационалистов вспомнили поименно, а к мемориалу участники митинга возложили гирлянду. А в заключение — троекратный оружейный залп.