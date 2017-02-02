Жители области подают заявки на «дальневосточный гектар»

Гектар земли в подарок. 4 жителя Иркутской области подали заявку на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке. Это те, кто обратился в многофункциональные центры Приангарья. Как иркутяне собираются использовать участки, узнала Туяна Нимаева.

25-летний иркутянин Алексей Сипачёв один из первых, кто пришел в многофункциональный центр, чтобы получить так называемый «дальневосточный гектар». Сейчас Алексей на виртуальной карте рассматривает варианты – участки на Камчатке или Хабаровском крае поближе к морю и населенным пунктам. Юрист по образованию давно хочет работать на земле. И уже точно знает, как использует гектар.

Алексей Сипачев, участник программы «Дальневосточный гектар»

Мне понравилась идея пчеловодство. Разработан бизнес-план. Минимальные вложения. Мед, если он сразу не реализуется, он долго хранится.

В течение 7 дней заявление будет рассмотрено, а примерно через месяц после оформления договора Алексею можно будет ехать осваивать участок. Кстати это единственное условие программы – гектары должны использоваться. Можно строить дома, выращивать сельхозкультуры, организовать фермерское хозяйство или другой вид малого бизнеса. Выбрать надел можно абсолютно бесплатно в любом районе Дальнего Востока: от Якутии до Приморского Края. Земля предоставляется на 5 лет, а затем может получить её в собственность или в длительную аренду. Но есть нюансы. Если же участок будет простаивать, его придется вернуть государству.

Евгений Орачевский, заместитель министра экономического развития Иркутской области

Утратите свое право на оформление земельных участок в собственность, и он будет изъят. Во втором случае – если построить строение. То да, вы будет иметь основание для оформления земли в собственность.

Получить землю можно будет лишь один раз. Выбрать участок и подать заявку можно на сайте «На Дальний Восток.рф». Там предложены готовые бизнес-проекты под развитие собственного дела. Право на свой гектар есть у любого россиянина. Соответствующий закон был разработан по поручению Президента России Владимира Путина. На данный момент подано 46 тысяч заявок, более 4 тысяч участков отданы в пользование. Интерес проявили жители Иркутской, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской областей. Популярностью пользуются земли в Приморском крае, который находится на одной широте с Сочи, а также Сахалин и Курилы. Там почти 50 процентов земель не заняты. Всего свободно для освоения 140 миллионов гектаров.