Иванушкин оформил хет-трик

Нападающий иркутской «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин в составе российской сборной оформил хет-трик в ворота шведской команды на чемпионате мира по хоккею с мячом. Он проходит в шведском Сандвикене. На защите ворот российской сборной стоял вратарь бело-синих Денис Рысев. Он пропустил десять мячей. Итоговый счёт матча 10:6 в пользу хозяев льда – команды Швеции. Несмотря на это поражение, наша команда вышла в четвертьфинал. Сегодня ей предстоит сыграть со сборной Белоруссии. Начало матча в два часа ночи по иркутскому времени.