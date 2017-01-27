Грипп и ОРВИ прогрессируют

В 18 районах Приангарья превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В основном это крупные города. В школах Иркутска на карантин продолжают закрываться отдельные классы. Там, где число заболевших достигло 20 процентов, переходят на дистанционное обучение.

Это план занятий на ближайшую неделю. Елена Уколова составляет его для родителей своих учеников. Именно им в течение недели быть в роли преподавателей. Уроки в классе прекратились в понедельник. Заболели семь из двадцати девяти детей. До 31 января все занятия будут проходить только так – с помощью интернета.

Елена Уколова, учитель начальных классов СОШ №40

Всем родителям, у которых есть моя почта, я отправила электронные письма, в которых написала – какой материал мы должны были пройти за эти дни. Расписала тщательно, как работать с ним, потому что родителям, конечно, бывает трудно. Они давно были в первом классе.

Те родители, у которых возникают проблемы, могут приходить к учителю на консультацию. Им все объяснят. Сегодня в этой школе на карантин закрыты три класса. Болеют 123 ребенка. В образовательном учреждении проводят ежедневный мониторинг посещения. Списки подают в департамент образования города.

Оксана Шаянова, зам. директора по учебно-воспитательной работе СОШ №40

На основании этого мониторинга принимается решение. Если более 20 % детей в классе заболело, тогда класс на неделю закрывается на карантин. В классе проводится влажная санитарная уборка со всеми средствами, которые нужны. Родители, естественно, звонят классному руководителю или пишут смс о том, как дети себя чувствуют.

Сегодня полностью на карантин в Иркутской области закрыты 4 школы. Две из них в Иркутске. Еще две в Заларинском и Балаганском районах. Эпидемиологический порог превышен в 18 территориях Приангарья. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки в лечебных и образовательных учреждениях – контролируют, как соблюдаются правила профилактики.

Алексей Пережогин, руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Проверено 307 объектов за текущие 10 дней. В 72 объектах выявлены нарушения. В основном это частичное несоблюдение масочного режима. Где-то так страдает в дошкольных учреждениях утренний фильтр. Меры административной ответственности были применены.

По словам медиков, в регионе сегодня болеют гриппом и ОРВИ почти 24 тысячи человек. 670 госпитализированы в больницы Приангарья.

Марина Макарочкина, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Иркутской области

Основной удар, так сказать, принимает у нас областная инфекционная больница и Ивано-Матренинская детская клиническая больница. Также подключены областная детская больница и Шелеховская районная больница. Педиатрическое отделение принимает ребятишек с признаками острой респираторной инфекции.

По словам сотрудников Роспотребнадзора, если в начале следующей недели количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличится, школы Иркутска закроются на внеплановые каникулы.