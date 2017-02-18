Первенство мира по хоккею с мячом: скоро начало

Судить матчи пятого Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет будут женщины-рефери. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал президент федерации бенди Иркутской области Владимир Матиенко. 5 представителей от России из Новосибирска, Москвы и Подмосковья, Иркутска, 4 из Швеции. Им предстоит рассудить — кто лучший среди команд пяти стран: России, Швеции, Норвегии, Китая и Финляндии.

Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области

Мы не знаем, какова сила каждой из команд. В этом вся и интрига Первенства, что мы сегодня не знаем – кто сильнее. Если по женскому хоккею взрослому мы можем говорить, что железные фавориты — это Швеция и Россия, то сегодня по девочкам мы не можем говорить, кто фаворит. И, как говорится, матчи покажут.

Пятое первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет пройдет в Иркутске. Открытие состоится 22 февраля на стадионе «Труд». Телезрители телеканала «АИСТ» смогут увидеть торжественную церемонию и первый матч между сборными России и Швеции в прямом эфире. Начало в 13.30. Вход на игры бесплатный. Также на телеканале «АИСТ» с 22 по 26 февраля смотрите «Дневники чемпионата мира». Начало программ в 19.00.