10 килограммов игрушек для принцессы Леи

Иркутские школьники принесли подарок для шимпанзе. Экзотическое животное сейчас находится в иркутской зоогалерее и нуждается в поддержке. Но играть презентами принцесса Лея не торопится. Что она делает с игрушками, расскажет Анастасия Бурлакова.

Эти разноцветные кубики для шимпанзе Принцессы Леи принесла 6-летняя Люба. Она пришла вместе с сестрой и её одноклассниками – учениками иркутской школы №14. Они передали в зоогалерею игрушки, которыми уже не пользуются.

Виктор Слепнев, ученик 8 класса СОШ №14 г. Иркутска

Мы узнали, что проводится акция, что нужны игрушки, нужны вещи на подстилку обезьяне. И решили организоваться. Собрали сначала с нашего класса, в дальнейшем мы будем приносить со всей школы, делать сборы. Более массово привозить вещи.

Всего ребята собрали 10 килограммов вещей и игрушек, среди которых погремушки, кубики, неваляшки.

Большое спасибо, что приняли участие в нашей акции. Все, что вы собрали – нам очень -очень пригодится, собирайте еще, привозите в любое время. Спасибо.

Но все игрушки Принцессе Леи сразу не отдадут. Выдавать их будут постепенно, потому что шимпанзе не столько играет, сколько разбирает. Особенно ей нравятся велосипеды, самокаты и машинки. Чем больше деталей, тем лучше.

Людмила Ивушкина, координатор зоогалереи

Лея у нас живет уже почти полгода. И за это время наши игрушки, все игрушки моих племянников, друзей, детей друзей, их внуков, знакомых – она все уже уничтожила. Но у нее мозг настолько совершенный, настолько требует развития, что ей постоянно нужно чем-то заниматься. А игрушки она разбирает. Она не может, как ребенок, катать машинку, раздевать и одевать кукол – она так не играет. Она игрушки разбирает.

Кроме игрушек Лее пригодятся и старые вещи – полотенца, постельное бельё, пледы, покрывала. То, что можно использовать в качестве подстилки. Чтобы экзотическая гостья не замёрзла суровой сибирской зимой.