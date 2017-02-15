Бесплатное тестирование на ВИЧ

Специалисты центра СПИД проконсультируют покупателей магазинов для взрослых. Кроме того, все желающие смогут сделать экспресс-анализ на ВИЧ. Участие в акции бесплатное. Накануне подобное обследование прошли 85 студентов Иркутского научно-исследовательского технического университета. Положительных результатов не выявлено. В настоящее время более 33 тысяч человек в Иркутской области живут с ВИЧ-статусом. В 76% случаев инфекция передаётся половым путем. Чтобы затормозить дальнейшее развитие эпидемии, всем участникам акции специалисты будут выдавать контрацептивы.