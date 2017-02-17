Бесплатные курсы для безработных в Иркутске

Бесплатные курсы профессионального обучения для безработных открылись в Иркутске. Можно повысить квалификацию или получить новую профессию. В списке 119 специальностей.

Как оформить товарную накладную, вести учет расходов на офисную технику и составлять бухгалтерский баланс. В учебном центре начался курс бухгалтеров с нуля для тех, кто остался без работы. Для слушателей обучение бесплатное. Иркутянка Марина Пензина по образованию экономист, решила дополнительно получить смежную специальность.

Марина Пензина, слушатель курсов по бухгалтерскому учету

Очень удобно, так как они бесплатные. Учиться никогда не поздно. Получается, бухгалтер, который не обучается, отстающий бухгалтер — наш преподаватель говорит. Поэтому знания всегда нужны. Тем более мир развивается стремительно.

Курсы бухгалтеров сейчас проходят 14 человек. Все с высшим образованием. Некоторые уже работали, другие только знакомятся с профессией. Объединяет их одно, соискатели продолжительное время не могли найти работу и обратились в центр занятости Иркутска. И как показывает практика, после подобных курсов, более 60% безработных трудоустраиваются.

Марина Олесова, преподаватель центра обучения и содействия трудоустройству

Конкретно мои слушатели работают и в бюджете бухгалтером, и в коммерческих фирмах работают, даже главными бухгалтерами. При этом, не имея никакого бухгалтерского образования.

Какие курсы выбрать, решают сами слушатели. Диапазон профессий почти неограничен — более 100 направлений — кладовщик, программист, экономист, кондитер, повар, парикмахер, визажист, электромонтер, монтажник ПВХ, монтер пути, тракторист, слесарь, водитель категории «В», дизайнер. Продолжительность обучения зависит от специализации и длится от двух недель до шести месяцев.

Наталья Шлыкова, начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской области

Рынок труда испытает большую потребность в рабочих кадрах, чем нежели в кадрах служащего персонала. Перечень приоритетных профессий большую часть занимают профессии по рабочим специальностям — это практически вся рабочая сетка. Она востребована в транспорте, в строительстве. Кроме этого, если говорить о служащих, как правило, это повышение квалификации.

Во время курсов слушателям выплачивается стипендия. Её размер зависит от общего трудового стажа и заработной платы на последнем месте работы. Ежегодно по программе «Содействие занятости населения Иркутской области» обучаются более 4 тысяч человек. Среди них есть и женщины, которые находятся в декретном отпуске. Также здесь безработные получают знания основ предпринимательской деятельности, а после открывают своей бизнес.