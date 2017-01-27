Компенсация из бюджета на бесплатное питание в школах могут увеличить

Компенсация из бюджета Приангарья на бесплатное школьное питание может быть увеличена. Эту инициативу сегодня обсуждали на заседании ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Сколько стоит школьный обед в разных городах региона и за счёт чего можно увеличить его стоимость, расскажет Галина Тюрнева.

В этом зале – главы почти всех крупных муниципальных образований Приангарья, члены правительства, депутаты регионального парламента. Таким составом собираются первый раз в году. Нужно сформировать планы на будущее. Их много – с учетом федерального финансирования ряда крупных объектов.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области

Муниципальные театры, муниципальные библиотеки, дома культуры, спортивные залы в сельских школах и благоустройство административных центров и городов с различным количеством населения. Это тоже очень большая работа.

Выполнить ее можно только совместными усилиями – и законодательной, и исполнительной власти всех уровней.

Владимир Дорофеев, первый заместитель губернатора Иркутской области

Я хочу поблагодарить, в первую очередь, всех за ту работу, которая в 2016-ом году при в целом сбалансированном бюджете помогла решить многие социальные вопросы, многие вопросы, которые намечены в рамках послания губернатора. Хочу поблагодарить и глав муниципальных образований, и мэров, и депутатов Законодательного собрания за конструктивный диалог – кто бы там что ни говорил.

Один из главных вопросов в повестке – законодательная инициатива Дмитрия Бердникова. Она касается увеличения размера финансирования бесплатного питания школьников из областного бюджета. Сейчас на ученика в день выделяется 15 рублей, остальную сумму добавляют из муниципальных бюджетов.

Маргарита Ли, руководитель аппарата администрации г. Иркутска

Мы считаем, что это неправильно. Мы считаем, что надо хотя бы примерно на уровне области приблизиться к санитарным нормам. То есть должны обеспечивать минимум 30 рублей, а дальше уже софинансирование со стороны местного бюджета, если есть такая возможность, по увеличению стоимости питания.

Возможности есть не у всех муниципальных образований. Например, в Братске в день на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей из местного бюджета выделяется 5 рублей на одного ребёнка в день и 15 – из регионального.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска

Сегодня получается так, что эту категорию детей из малообеспеченных семей при таком нормативе, при таком финансировании мы вынуждены кормить отдельно. У них рацион свой, у них стол другой. Туда входит набор блюд, который необходим, самый простой: салатик, первое естественно, и на то, что остается – гарнир какой-то и немножко мяса.

В Иркутске дела обстоят лучше – к 15 областным муниципальный бюджет добавляет еще 43 рубля, в общей сложности получается 58. В областном центре бесплатно питаются почти 22 тысячи учащихся, из городской казны на эти цели в этом году выделено более 148 млн. рублей. Инициативу сегодня муниципальное сообщество поддержало единогласно. Более того – предложили увеличить выплату из областного бюджета до 35 рублей в день на одного учащегося для районов Крайнего Севера Иркутской области.

Сергей Петров, мэр г. Ангарска

Это ослабит нагрузку на наш бюджет, который и так наделен большими полномочиями. Необходимо значительное количество ресурсов для решения задач, связанных с прямыми нашими полномочиями, а мы беремся за решение чужих. Поэтому полностью и двумя руками поддерживаю эту инициативу. Надеюсь, область изыщет необходимые ресурсы.

Правительством Иркутской области подготовлен и предварительно рассмотрен проект закона, который позволит увеличить компенсацию за бесплатное школьное питание. На 2017 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 255 млн. рублей. Сейчас создана рабочая группа. В ее задачи, в частности, входит еще раз подсчитать – какое количество детей имеют право на льготу, и во сколько увеличение компенсации обойдется региональному бюджету. После чего документ будет передан на рассмотрение депутатского корпуса.