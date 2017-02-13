Миллионные штрафы — за нарушение ПДД
Область Происшествие

Миллионные штрафы — за нарушение ПДД

13.02.17

23 миллиона рублей штрафов заплатят водители Приангарья за нарушения правил дорожного движения. По данным ГИБДД за январь 2017-го камерами автоматической фиксации зарегистрировано более 51 тысячи нарушений. К слову, большая часть из них приходится на Иркутск. Самое распространённое нарушение — по нему составлено 44 тысячи протоколов — это превышение скорости. Чаще всего водители нарушают на улицах Трактовая, объездная Первомайский – Университетский и Лермонтова. Как показал анализ, с начала работы камер количество ДТП, совершенных по причине несоблюдения скоростного режима, сократилось на четверть.

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