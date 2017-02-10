Финансирование спортивной сферы Приангарья увеличат

Финансирование спортивной сферы Приангарья будет увеличено вдвое. Об этом было заявлено на выездном заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области. Оно прошло в спорткомплексе «Байкал-Арена». Какие еще темы обсуждались, расскажем далее.

Заседание комитета по социально-культурному законодательству — хоть и вне стен регионального парламента — идет строго в соответствии с повесткой. И начинает его председатель комитета Ирина Синцова. Заявляет главную тему, которая оправдывает выбранное место. Говорить депутаты, члены правительства и представители общественных организаций будут о реализации госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в Приангарье до 2020 года.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области

По направлению «Физкультура и развитие массового спорта» мы в стране 76, 11 — в СФО. Спорт высших достижений — 36-ые и 6 в СФО, адаптивная физкультура — 55-ые в России и 9-ые в СФО, по материально-технической базе 62-ое место, по пропускной способности объекта — 64-ый и 12-ые в СФО. И такая ситуация в нашей отрасли возникла не вчера, а развивалась по нарастающей последние 10 лет.

Согласно статистике, в регионе спортом занимается всего 21,5% населения. Для сравнения в Кемеровской области — в ней живет почти столько же людей сколько и в Приангарье — этот показатель почти 39%. Как одно из возможных решений проблемы — при ближайшей корректировке бюджета увеличить финансирование целевой программы почти вдвое — до 1 млрд. 195 млн. рублей. Эти средства пойдут в том числе, и на строительство новых спорт объектов. Но перед этим нужно сделать так, чтобы уже построенные физкультурно-оздоровительные комплексы работали в полную силу.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»)

Мэры, депутаты — мои коллеги — они трясут меня как грушу, бюджетный комитет и меня на предмет включения этих объектов в бюджет и в строительство. Приезжаешь — а ФОК до обеда закрыт на замок. Возникает вопрос — что у вас происходит?

Простаивает и еще один крупный объект — бассейн «Солнечный» в Иркутске. Он был построен в 2015-ом году и до сих пор не передан в собственность региона, хотя со стороны правительства Иркутской области все распоряжения готовы. Документы находятся на подписи у руководства «Газпрома» в Москве. С просьбой ускорить передачу объекта к нынешним владельцем обращались и депутаты, и профильное министерство. Однако пока безрезультатно. Спикер регионального парламента Сергей Брилка призвал действовать более жестко, чтобы в кратчайшие сроки решить этот вопрос.