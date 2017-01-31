Идет подготовка к пожароопасному сезону

На начало пожароопасного сезона в областном бюджете предусмотрено 91 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на совещании в министерстве природных ресурсов и экологии России. Подготовку к борьбе с огнем в лесах обсуждали сегодня также и в Иркутске. Какие меры будут предприниматься – расскажет Татьяна Веретина.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям говорят о пожароопасном сезоне 2017 года. Сейчас все внимание к Качугскому району. Там летом 2016-го была наиболее сложная ситуация. Чтобы не допустить повторения, за обстановкой в лесах уже начали следить.

Валентин Широков, начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области

Составлена группа из лесоохраны, проведен уже проверочный полет беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых предполагается вести дальнейшее обследование. Министерством планируется в начале апреля доставить тяжелую бульдозерную технику, которая по отработанной зимой 2015 и 2016 годов технологии при достаточном уровне снега приступит к ликвидации очагов.

В этом году на защиту лесов от пожаров и их тушение будет направлено 343 миллиона рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. На авиационный мониторинг в этом году регион выделяет 91 миллион рублей. Это в два раза больше, чем было заложено в прошлом году. После вводной части участники заседания переходят к вопросам.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области

Каким образом в этом году будет решаться вопрос о доставки авиадесантников в труднодоступные местности?

Валентин Широков, начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области

У нас уже доведены деньги на отыгрывание аукциона на вертолеты. С их помощью мы и будем доставлять. В прошлом году эта процедура затянулась, в этом году будет сделана до начала пожароопасного сезона. Поэтому десантники не будут идти туда пешком или на машине, будут доставляться вертолетом.

Как заявили на заседании, в этом году пик пожароопасного периода в Иркутской области придётся на конец апреля – июнь. По словам председателя регионального правительства Александра Битарова, сейчас министерству лесного комплекса необходимо обратить особое внимание на сводный план тушения пожаров. Это документ, где прописываются все силы и средства, которые задействуют, когда горит тайга.

Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области

К этой теме нужно отнестись более внимательно. Почему? Потому что, я думаю, что требования к министерству по этому году будут жестче, чем в прошлом году. Крайне слабо, крайне плохо привлекались к тушению пожаров арендаторы. И вся наша беда вот этого количества большого, которая была – это несвоевременное тушение.

По словам председателя правительства, к теме оснащения лесничеств техникой он еще намерен вернуться. В феврале по этому поводу будет проведено специальное совещание.