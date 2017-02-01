Иркутяне едут в Швецию болеть за наших

Поддерживать иркутян на финальных играх чемпионата мира по хоккею с мячом будут болельщики «Байкал-Энергии». Сегодня обладателей путёвок представил директор иркутского клуба Василий Донских. Всего 5 счастливчиков. Они бесплатно поедут в Швецию. Среди них две женщины и трое мужчин. Самый большой стаж в качестве болельщика у Александра Баландина.

Василий Донских, директор ХК «Байкал-Энергия»

Лучшие болельщики в мире, я сегодня подумал, они удачливые и счастливые болельщики. Повезло, что вытянули счастливый билет. Третьего числа группа отправляется в Сандвикен, 6 февраля обратно. Посмотрят полуфинальные, финальные матчи, 4, 5 числа и вернутся с хорошим впечатлением о чемпионате мира. Будем все болеть за наших.

В Сандвикене иркутяне посетят полуфиналы, матч за третье место и финал. 6 февраля вернутся обратно домой. Для болельщиков также запланирована экскурсия по городу.