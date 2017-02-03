Выставка «Архетипы. Бесконечность. Время» в Иркутске

Выставка «Архетипы. Бесконечность. Время» в Иркутске03.02.17
Духовная связь с предкам и природой – эта тема определяющая в картинах якутского художника Кирилла Гаврильева. В экспозиции областного художественного музея представлены 52 его работы. Выполнены в разных техниках. В том числе, в графике. Творчество автора неразрывно связано с якутским эпосом, мифологией народов Севера. В Иркутске картины Гаврильева выставляются впервые. По словам сотрудников музея, посетителей они должны заинтересовать, в первую очередь, своей самобытностью.
Мария Маженкова, куратор выставки «Архетипы. Бесконечность. Время»
Благодаря таким выставкам мы имеем возможность познакомить иркутского зрителя с совершенно другой манерой писания, совершенно другим видением неких сюжетов. Может быть, прикоснуться с этой древней, в какой-то мере архаической культурой. Может быть, где-то поучиться этому бережному отношению к своим корням.
Кирилл Гаврильев — участник республиканских и всероссийских выставок. Его работы хранятся, в том числе, в Национальном художественном музее Республики Саха.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.