Выставка «Архетипы. Бесконечность. Время» в Иркутске

Духовная связь с предкам и природой – эта тема определяющая в картинах якутского художника Кирилла Гаврильева. В экспозиции областного художественного музея представлены 52 его работы. Выполнены в разных техниках. В том числе, в графике. Творчество автора неразрывно связано с якутским эпосом, мифологией народов Севера. В Иркутске картины Гаврильева выставляются впервые. По словам сотрудников музея, посетителей они должны заинтересовать, в первую очередь, своей самобытностью.

Мария Маженкова, куратор выставки «Архетипы. Бесконечность. Время»

Благодаря таким выставкам мы имеем возможность познакомить иркутского зрителя с совершенно другой манерой писания, совершенно другим видением неких сюжетов. Может быть, прикоснуться с этой древней, в какой-то мере архаической культурой. Может быть, где-то поучиться этому бережному отношению к своим корням.

Кирилл Гаврильев — участник республиканских и всероссийских выставок. Его работы хранятся, в том числе, в Национальном художественном музее Республики Саха.