Музей Распутина готовит выставку ко дню рождения писателя

Более тридцати крупных мероприятий пройдет в Иркутской области в день рождения писателя Валентина Распутина, 15 марта. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Главным событием называют открытие в Иркутске музея Распутина. Сейчас там идет монтаж выставки. За работой наблюдала Татьяна Веретина.

У Валентина Григорьевича очень большая коллекция колокольчиков. Он собирал колокольчики, колокольчики ему дарили.

Сын писателя Валентина Распутина, Сергей Распутин, передал в дар музею около 30 таких колокольчиков. В мемориальном кабинете они займут свое почетное место — на старой стенке, которая стояла в квартире прозаика. В создании памятной выставки активное участие принимают также поклонники творчества Валентина Григорьевича. А они у него не только в России.

Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея

Одна дама с Прибалтики откликнулась. У нее есть письмо от Валентина Григорьевича и книги подаренные. Когда удается вырваться в европейскую часть, мы привозим с собой что-то, везем. Так что пополнение экспонатами сегодня очень радует нас.

В этом зале идет монтаж выставки. Она будет работать всего два месяца. Постоянная экспозиция разместится позже в октябре. В витринах будут книги, коллекция дымковской игрушки, иконы. Образа музею также подарил сын Валентина Распутина. Всего будет около 10 тысяч экспонатов.

Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области

Такого музея, который мы задумали, его нигде нет. Этот музей не только для того, чтобы все помнили каким человеком, писателем, гражданином был Валентин Григорьевич. Чтобы все об этом помнили. Но и чтобы исследователи могли, несмотря на то, что не сохранились рукописи и не очень много материала в принципе в Иркутске, чтобы здесь было собрано все-все.

Реконструкция дома, где разместится музей Валентина Распутина, началась в июле 2016 года. Ремонт проводится на средства областного бюджета. Было выделено около 20 миллионов рублей. Плюс деньги спонсоров. Во время реконструкции рабочие столкнулись с одной проблемой.

Евгений Корниенко, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Несмотря на то, что у нас лесной регион, достаточно сложно найти сухую доску именно такого размера, такого сорта. Она нужна для обшивки стен и потолка. Тем не менее, мы нашли. В графике были. В начале января самое здание уже было готово.

Благоустройство территории начнется, когда сойдет снег. Открытие музея Валентина Распутина состоится 15 марта. В этот день писателю исполнилось бы 80 лет.