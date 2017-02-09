Начинающие художники — на молодежной выставке

100 ювелирных работ, а также живопись и графику представили начинающие художники Иркутской области на молодежной выставке. О том, какие перспективы открывает им эта экспозиция, расскажет Анастасия Бурлакова.

Полотно «Утро» — дебютная работа Никиты Жданова. Картина написана маслом с применением гуашевых красок за два январских вечера.

Никита Жданов, студент ИРНИТУ

Я выставил работу, для того, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть по сравнению с работами других ребят, молодой группы людей, и знать, на что нужно готовиться, что нужно делать.

50 начинающих художников Приангарья представили 100 работ на этой 14-й ежегодной областной выставке. Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет представили работы живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, а также ювелирных изделий.

Наталья Сысоева, председатель ИРО ВТОО «Союз художников России»

Одна из задач «Союза художников» — это поддерживать творчество молодых каким-то образом, чтобы молодые люди, сталкиваясь с какими-то бытовыми проблемами, не потеряли вот этот интерес к творчеству и выставка, конкурсы. поощрения молодых художников — это одна из форм поддержки.

Конкурс работ изобразительного искусства проходит в Научной библиотеке имени Валентина Распутина в рамках международного культурно-просветительского фестиваля «Мир через культуру». Имена лучших станут известны 21 февраля. Работы победителей направят на конкурс молодых художников Сибирского федерального округа. Он пройдет этой весной в Барнауле.