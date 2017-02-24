Выставка оружия в «Усадьбе В.П. Сукачёва»

Какой защитник без оружия. В преддверии мужского праздника в «Усадьбе В.П. Сукачёва» открыли экспозицию, в которой представлены пистолеты, шашки, ножи. Что из этого можно взять в руки, узнала Анастасия Бурлакова.

Это первый в стране орден полицейскому. Он выполнен из серебра. Его диаметр чуть больше 3-х сантиметров. На одной из сторон надпись «За безупречную службу в полиции». Этот орден был учрежден Александром вторым и предназначался для нижних чинов полицейских и пожарных. Он один из экспонатов выставки «Честь и отвага», приуроченной ко Дню Защитника Отечества.

Алексей Полынцев, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва

В 18 веке при Петре Первом появляются первые ордена, свои рода награды общества. Ограниченное количество этих орденов, у них был свой статус, какие-то привилегии и обязанности, и особенно знаки.

Анастасия Бурлакова, корреспондент новостей «Сей Час»

На выставке помимо оригиналов представлены копии редких экземпляров, которые можно подержать в руках. Например, этот знак отличия Святой Ольги выдали в первый и в последний раз Вере Панаевой, матери двух офицеров. Она потеряла сыновей, кавалеров ордена святого Георгия в Первую мировую войну.

Вниманию гостей выставки будет представлена книга «Царскосельский арсенал» из личной библиотеки Владимира Сукачева. В издании 1869 года представлены изображения и описание богатейшего собрания оружия Александровского парка Царского села. Также на выставке представлены некоторые виды холодного оружия: шашки и тесаки 18-19 веков и пистолет ручной работы из частной коллекции. Всё это можно будет посмотреть в течение месяца в усадьбе Сукачева.