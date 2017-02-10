Родители сдают ЕГЭ

36 человек сегодня стали участниками Всероссийской акции. Им предложили написать Единый государственный экзамен по русскому языку.

Мобильные телефоны и другие личные вещи с собой брать нельзя. Только паспорт и черная гелевая ручка. Всё как на настоящем экзамене. Только писать его сегодня будут не ученики, а их родители — проходят через металлодетектор и рассаживаются по местам. Экзаменационные работы распечатывают в аудитории. Так в Иркутске проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области

Мы хотели показать, что не так страшно сдавать Единый Государственный экзамен, что это все уже в режиме таком ежегодном проходит. Что дети к этому готовы, и волнение, наверное, больше у родителей. И сегодня хотелось это волнение снять и рассеять те мифы, которые на сегодняшний день вокруг ЕГЭ организуются обывателем.

Родителям старшеклассников предстоит писать ЕГЭ по обязательному предмету — русскому языку. Вместо 3-х с половиной часов — 40 минут. Заданий не 25, а 15. Эксперимент проходит в стенах центра обработки информации Иркутской области. В этой аудитории 36 родителей старшеклассников из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Хомутово. Как и полагается — на экзамене присутствовать посторонним нельзя, впечатлениями родители делятся уже после написания работы.

Наталья Анкудинова, жительница г. Шелехова

Наверное, я надеюсь, что нашим детям это будет проще. Потому что взрослым, все-таки. это прошло время, другое представление, или как мы сдавали экзамены, или как дети сейчас сдают экзамены. Ну, я думаю, что они смогут, справятся. Преподаватели и родители для этого делают все. Мне было страшно. Честно могу сказать. Поэтому будем надеяться на лучшее.

После экзамена бланки сканируются и отправляются в региональный центр обработки. Результат спустя полтора часа. Самый высокий результат из 15 заданий — верно выполнено 13, самый низкий — 6 заданий. Каждому выдается индивидуальный сертификат.

Андрей Удружев, житель г. Ангарска

Здесь сегодня было интересно. Поняли, что не все мы из русского языка знаем. Но, тем не менее, количество баллов нормальное. Поэтому будем надеяться, что учитывая сегодняшний опыт, восстановим знания со школы и будем сдавать на отлично.

У школьников также будет возможность прорепетировать — по желанию они могут написать так называемый пробный вариант ЕГЭ. Всего в 2017-ом более 14 тысяч человек будут сдавать экзамены в Иркутской области, из них 12 тысяч выпускники этого года.