«Ермак» по буллитам уступил «Соколу»

Очередной матч Высшей хоккейной лиги ангарчане провели в Красноярске. Первый период прошел без голов. В середине второго Дмитрий Михайлов вывел «Ермак» вперёд, но совсем скоро соперники отыгрались. До конца периода команды ещё по разу обменялись забитыми шайбами. У оранжевых отличился Дмитрий Самарин. Третья двадцатиминутка итог матча не определила, и игра перешла в овертайм, который также не принёс победы ни одной из команд. Всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались хозяева льда. 3:2 в пользу «Сокола». Следующий матч «Ермак» также проведёт на выезде. 3 февраля в Караганде ангарчане сыграют с местным клубом «Сарыарка».