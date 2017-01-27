Растет число ДТП на пешеходных переходах

12 человек погибли под колесами машин, 360 получили травмы. В Приангарье увеличилось количество ДТП в зоне действия знака «Пешеходный переход». Такова статистика за 2016-ый год. В целях профилактики наш корреспондент Анастасия Цыганкова вместе с сотрудниками ГИБДД ловила тех, кто не пропускает пешеходов на «зебре».

– Вадим Геннадьевич, видели пешехода?

– Не заметил, не заметил.

– Спешили на работу?

– Спешил по своим проблемам

Так в свое оправдание отвечают водители инспектору ДПС. За то, что Вадим Панюта не пропустил пешехода на переходе, придётся заплатить штраф – полторы тысячи рублей.

Никогда штрафов не было за 26, точнее за 28 лет.

Не проходит и пяти минут как инспектор ДПС останавливает ещё одного нарушителя. Водитель грузовика признает свою ошибку и обещает впредь не нарушать.

Андрей Новиков, автомобилист

– Конечно же, чтобы были внимательнее. Меньше торопиться. Меньше будет наездов на пешеходов.

– А у вас раньше штрафы были?

– Нет, это первый.

Сегодня сотрудники ГИБДД дежурят на одном из самых оживленных перекрестков Иркутска. Пересечение улиц Октябрьской революции и Тимирязева. По одну сторону проезжей части автовокзал, по другую – остановка общественного транспорта. Автомобильный поток здесь большой, а значит, вырастает вероятность ДТП. Количество аварий с участием пешеходов в Иркутской области по сравнению с прошлым годом выросло на 30%. Поэтому сейчас оживлённым перекрёсткам особое внимание.

Иван Малахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Иркутской области

В 2016 году на территории Приангарья зафиксировано 372 ДТП с участием пешеходов, на которых совершили наезд в зоне действия знака пешеходный переход. Основными причинами совершения ДТП является невнимательность водителей и не соблюдения скоростного режима.

12 из пострадавших погибли. Для сравнения – в 2015 было зафиксировано 284 ДТП с наездом на пешеходов. Однако есть и те, кто рискует своей жизнью осознано. Здесь на пересечении улиц Декабрьских событий и Тимирязева регулируемого перехода нет, но большинство пешеходов это не останавливает.

– Тут непонятно куда идти. Так вот же он, знаки. Я приезжая. А когда торопишься, знаки не видишь.

– Жизнью очень дорожим. Но мне человека встретить надо, торопимся

– Так вот же переход. Почему не дойти 100 метров?

– Объясняю, в следующий раз дойдем.

За переход проезжей части вне пешеходного перехода нарушителей, также как и водителей, наказывают рублем. Однако сумма штрафа в два раза меньше – 500 рублей. Возможно, в ближайшее время эти цифры изменятся. В Государственной Думе рассматривают проект закона об увеличении наказания для тех, кто не пропускает пешеходов на «зебре» и тех, кто любит срезать путь.