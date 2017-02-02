Фразеологизмы Распутина — в одной книге

В Иркутске готовится к изданию уникальная книга о творчестве Валентина Распутина. В ней будут собраны диалектные слова и фразеологизмы, которые встречаются в произведениях выдающегося русского писателя. На сбор информации и расшифровки у автора ушло более двадцати лет.

Там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Ботало непонятно – что это за слово. А на самом деле это изготовленные из медного, как мы пишем в словаре, из медного или железного листа колокольчик, который надевался на шею коровам или лошадям.

И таких слов, непонятных современному читателю, в повести «Прощание с Матерой» Галина Медведева насчитала несколько тысяч на 400 страниц текста. К каждому диалекту составлено пояснение. Этнограф работает над уникальным научным трудом. «Народное слово в художественных произведениях Валентина Распутина». На его составление уже ушло более 20 лет. По некоторым вопросам, Галина Медведева успела обратиться за помощью к самому Валентину Григорьевичу.

Галина Медведева, автор-составитель книги «Народное слово в художественных произведениях В.Г. Распутина»

Например, «Матера», люди не знают, или «Матёра». Хотя это слово, эти слова употребляются в том или ином значении. И безударно. И с ударением. А он настоял на «Матёра». И в самом деле, мы вернули в слове «Матёра» букву Ё. И так мы проставили по всем словам, которые в качестве заглавных слов выступают в словаре.

Выход «Народного слова» приурочен к 80-летию со дня рождения писателя. По словам Галины Медведевой, выпуск книги должен совпасть с проведением в регионе Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Валентин Распутин был одним из идейных вдохновителей этого фестиваля. О выдающемся прозаике, представителе «деревенской прозы» упоминается на страницах уже опубликованного словаря русских говоров. Один из разделов посвящен Усть-Удинскому району – родине Распутина. Более 40 фотографий исследователь сделала во время экспедиции.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

В словарь также вошли фотографии таких деревень как Аталанка, Подволочное, Аносово. Так называемые «низы». В Усть-Удинском районе до сих пор продолжают так о них говорить. Этнографы вообще считают, что за счет удаленности этих деревень от райцентра – это настоящие золотые территории. Даже не смотря на 21 век, там удалось сохранить самобытный язык.

Сейчас этнограф вновь собирается в экспедицию. Материал для книг о Распутине будет собирать в Аталанке, где родился писатель. Там она планирует пробыть две недели.