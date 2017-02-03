Взяли Кубок международного турнира

Иркутская женская сборная по футболу вернулась с соревнований среди девушек 1998 года рождения. Турнир прошел в Китае на острове Хайнань. За главный приз боролись 10 команд из Внутренней Монголии, Китая, Читы, Иркутска. Сегодня команда «Рекорд» вернулась домой с главной наградой.

Светлана Надежкина, старший тренер футбольной команды ДЮСШ «Рекорд»

Пересмотрели тактику игровую, с другой стороны. Я как тренер внесла небольшие изменения. Где-то китайцы что-то подсмотрели. Та команда, с которой мы играли и встретились вторично, они уже стали играть по-другому. Это прекрасный обмен опытом для развития женского футбола в мире.

Старший тренер признается – опыт, полученный в Китае, поможет спортсменкам улучшить мастерство. Сейчас иркутянки отдыхают, но уже завтра приступят к тренировкам. Впереди ждет первенство России по женскому футболу первого дивизиона, которое пройдет в апреле.