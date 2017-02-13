Печенье для любимых

14 февраля посетителей кофеен, которые принимают участие в акции «Добрый кофе», угостят выпечкой в виде сердца. Сегодня общественники под руководством кондитера замесили тесто, сделали заготовки в форме сердца и выпекли их. Организатор акции — фонд «Наследие иркутских меценатов».

Марина Кондрашова, председатель городского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов»

И вот завтра, День Святого Валентина, день всех влюбленных, который стал традиционным для нашей молодежи и для многих людей более взрослых поколений. Тем, кто будет приходить и становиться гостями этих кофеин, будет дариться такое печенье в форме сердечка. И. тем самым, мы делимся теплотой и благодарим тех людей, которые поддерживают нашу акцию «Добрый кофе».

Напомним, «Добрый кофе» — это благотворительная акция. В некоторых кофейнях Иркутска при покупке кофе, часть средств отправляется на поддержку проекта «Особые дети рядом». Собранные средства идут на восстановление здания координационного центра для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития.