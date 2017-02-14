Стройка школы №7 в Ангарске возобновилась

Возобновилась стройка школы в Ангарске. Напомню, она была спроектирована в 1992 году, затем объект был заморожен, и вот накануне туда зашла спецтехника. Но прежде чем начнётся строительство, рабочим придётся многое разрушить.

Первое, за что примутся строители — разрушение. Сначала нужно демонтировать один из блоков образовательного комплекса. Сносить вообще придется много — за 25 лет проект школы серьезно изменился.

Сегодня лестничный марш переносится в этот пролёт, а здесь будет шахта лифта. Два лифта — один для подъёма пожарных дружин с подпором воздуха. Здесь тамбур-шлюз, чтобы при задымлении шахты лифта не задымлялись.

Этот лифт — для детей с ограниченными возможностями. Одни будут в числе учеников 33 классов, на которые рассчитана ангарская школа. Её строительство началось в 1992 году, но при 60% готовности стройка была заморожена. Теперь с учетом новых требований и нормативов до завершения еще далеко.

Андрей Сафронов, директор «Службы муниципального хозяйства» г. Ангарска

Самая главная работа, которая очень сложная и по сути для Ангарска уникальная — это установка резинометаллических компенсаторов, то есть по-простому здание необходимо поднять все и вставить резинометаллические подушечки и опустить.

Резинометаллические компенсаторы разработаны японскими специалистами, а изготовят их в Китае. Они нужны, чтобы повысить класс сейсмоустойчивости школы и укрепить четвертый этаж.

Руслан Фомин, начальник участка подрядной организации

Ошибок как таковых нет. Школа строится долгие годы. И каждый год меняются строительные нормы и правила. Если изначально она строилась на 7-балльную систему, то сейчас требования 9 баллов. В связи с этим и производятся эти работы. Ошибок нет, есть здание, нам надо привести его в нормы.

Ориентировочный срок окончания работ — 2019 год. Средства на строительство выделены из областного и муниципального бюджетов. В этом году подрядчик должен освоить 175 миллионов рублей. А общая стоимость проекта почти миллиард рублей. При содействии телекомпании АКТИС