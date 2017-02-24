Соревнования среди сотрудников ОМОН прошли в Иркутске

Соревнования памяти Сергея Русакова среди сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Приангарью завершились в Иркутске. На протяжении двух дней бойцы демонстрировали навыки стрельбы и рукопашного боя. За состязаниями наблюдала и наша съемочная группа.

Последние минуты решающей схватки. Бой идет за первое место в весовой категории до 90 килограммов. На ковре два мастера спорта, два бойца ОМОНА Росгвардии Приангарья — один из инженерно-технического подразделения, второй — из боевого. Финальный захват — и победитель определен. Это Павел Ведерников. Говорит, в спарринге с коллегами есть свои особенности.

Павел Ведерников, сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области

Я считаю, если вышел на ковер — надо драться достойно, показывать себя. У нас во всех подразделениях все — мужчины, все — подготовленные, заряженные. Работаем нормально. К коллегам, конечно, есть снисхождение. Мы вместе работаем, уважаем друг друга, никаких подлянок не делаем.

Этот турнир проводится третий год подряд. Он посвящен памяти бойца иркутского ОМОНА Сергея Русакова. Сегодня здесь его отец. 22 декабря 2009 года во Введенском районе Чечни в бою Сергей Русаков получил тяжелое ранение, скончался в госпитале в Москве.

Александр Абалаков, зам. командира по работе с личным составом управления Росгвардии по Иркутской области

Очень хороший, дисциплинированный был. Постоянно выполнял все задачи, которые возлагались на него — и командирами взвода, и руководством отряда. Постоянно стремился выезжать в командировки, хотел туда ездить. Отслужил в отряде порядка 10 лет.

Это второй день турнира — накануне прошли соревнования по стрельбе. Грамоты, медали, подарки вручают победителям индивидуального и общекомандного зачетов.

Александр Кошкин, начальник управления Росгвардии по Иркутской области

Мы видим повышение профессионального уровня сотрудников ОМОН Росгвардии, повышение работоспособности и улучшение своих результатов у каждого из бойцов Росгвардии. И конечно, это очень положительно влияет на молодых сотрудников Росгвардии, которые недавно пришли. Они видят порядок проведения турниров и стремятся к улучшению своих профессиональных качеств.

Спортивная подготовка, выдержка и взаимоподдержка пригодятся. Сотрудники управления Росгвардии Приангарья продолжают нести службу в горячих точках. Сейчас отряд Ангарского ОМОНа находится в командировке в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики, а во Введенском районе находятся иркутские бойцы.