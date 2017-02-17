Коммунальная авария в Приморском

247 домов в иркутском микрорайоне Приморский сегодня попали под ограничение подачи горячей воды и тепла. Причина — коммунальная авария. Энергетики о проблемах на участках трубопровода знали, но планово решить их не успели.

В клубах густого пара и в условиях по-зимнему низких температур. Рядом со Старокузьмихинской развязкой работают ремонтные бригады Иркутскэнерго и аварийно-спасательной службы города Иркутска — устраняют коммунальную аварию.

Владимир Янышевский, начальник участка тепловой сети Ново-Иркутской ТЭЦ

Год постройки этой сети – 1984, две недели назад появился первый сигнал, что у нас здесь появились проблемы – увеличилась подпитка. Место предполагаемого повреждения мы локализовали и готовились планово приступить к работам, как только погода потеплеет уже в эту пятницу.

Но не успели. Сегодня ночью случился прорыв сети. Схема переключения жилых домов уже была отработана и не заняла много времени — горячее водоснабжение и отопление перевели на резервные источники.

Михаил Малыхин, зам. председателя комитета городского обустройства администрации г. Иркутска

На сегодняшний день у нас 247 объектов находятся под ограничением. Ни один объект не отключен. Там, где начинают понижаться температуры — это в принципе плановый процесс — все управляющие бригады компаний оповещены, что можно производить дополнительный сброс в системе отопления, чтобы обеспечить проток. Еще 4 социальных объекта находятся под ограничением. Мониторинг ситуации проводится постоянный.

Давление в трубах отопления и горячего водоснабжения снижено на улицах Академическая, Лермонтова, Костычева, Варламова, Калинина, Безбокова, Помяловского, Геологов. Сейчас ремонтные бригады производят откачку воды из точки прорыва и в ближайшее время приступят к замене поврежденного участка трубопровода.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г. Иркутска

Все многоквартиные дома, попавшие в зону ограничения теплоснабжения, обслуживаются в плановом режиме. Весь жилой фонд, за который отвечала УК «Приморский», сейчас обслуживает УК «Прогресс-Сервис». Телефон для обращений граждан: 42-89-92. Также работает горячая линия Свердловского округа 52-03-51, мы принимаем все заявки и оперативно отрабатываем

По планам, авария будет устранена в течение дня. К 20:00 в домах будет произведен запуск прямой подачи тепла и горячей воды.