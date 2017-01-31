В Приангарье из-за ОРВИ закрыто на карантин 12 школ

На вынужденные «каникулы» в связи с эпидемией отправлены ученики шести школ Иркутска, а также образовательных учреждений в Заларинском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Усть-Илимском, Аларском и Усольском районах. Кроме того, карантин объявлен в 117 классах 30 школ области. Приостановлен учебный процесс и в шести детсадах Приангарья. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За минувшую неделю в Приангарье было зарегистрировано более 26 тысяч новых случаев заболевания ОРВИ, из них почти 18 тысяч дети. В областном центре эпидпорог превышен на 14%, тогда как по области уровень заболеваемости на 7% ниже эпидпорога.

Татьяна Гаврилова, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Иркутской области

На территории областного центра мы отмечаем отрицательный темп прироста заболеваемости. Меньше количества населения обращается за мед. помощью. Это свидетельствует о том, что уже ситуация немного стабилизируется. И мы прогнозируем, две недели еще будет этот вопрос актуален, но затем вновь войдем в обычное русло.

С начала эпидсезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у почти 550 заболевших, из которых 99% не были привиты.