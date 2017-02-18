Выбрали «Молодых профессионалов» Приангарья

В Иркутске завершился второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Победители будут представлять Приангарье на отборочных турах национального этапа конкурса рабочих специальностей.

Когда все испытания позади, можно не сдерживать эмоций. Восемнадцатилетняя Анастасия Лишик — первая в компетенции «Поварское дело». Девушка признается, для нее участие в чемпионате стало проверкой на прочность.

Анастасия Лишик, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

То есть не падать духом, когда у тебя что-то может не получиться. А такое бывает частенько. Но надо внутри держать то, что ты должен, ты можешь и ты сделаешь.

Таких, кто смог и сделал — здесь целый зал. У молодых людей было три дня, чтобы показать свое мастерство. Столько длились конкурсные испытания регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Участники успели не только подружиться. Некоторые определились с планами на будущее.

Андрей Петрушин, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

По специальности собираюсь поступать в ИСХИ. На такую же специальность. Инженерную.

Теперь на победителях большая ответственность — достойно представить область на отборочных турах к национальному этапу чемпионата молодых профессионалов.