Возможностей для занятий шахматами станет больше

В округах Иркутска будут открыты филиалы городского шахматного клуба. Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников во время посещения клуба в Правобережном округе. Ранее его здание находилось в аварийном состоянии. В связи с этим администрацией города было выделено помещение на улице Красноармейская. Секцию шахмат сейчас посещают 70 детей под руководством четырех инструкторов-методистов. За годы работы клуба многие воспитанники становились чемпионами и призерами городских, областных и зональных соревнований. Глава города отметил, что во дворах Иркутска будут установлены шахматные столы. Места определят вместе с жителями.