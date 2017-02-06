Закрыли казино по соседству с ритуальным агентством

В Иркутске закрыли казино, которое находилось в одном здании с ритуальным агентством. Как установили следователи, на первом этаже двухэтажного здания продавали надгробные плиты и похоронные венки. А на втором — собирались любители азартных игр. Во время обысков сотрудниками следственного комитета и управления ФСБ было изъято 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, карты и фишки.

Сергей Бобылев, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области

В помещении также находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация, касающаяся деятельности данного игорного заведения. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.