Закрыли казино по соседству с ритуальным агентством
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Закрыли казино по соседству с ритуальным агентством

06.02.17

В Иркутске закрыли казино, которое находилось в одном здании с ритуальным агентством. Как установили следователи, на первом этаже двухэтажного здания продавали надгробные плиты и похоронные венки. А на втором — собирались любители азартных игр. Во время обысков сотрудниками следственного комитета и управления ФСБ было изъято 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, карты и фишки.

Сергей Бобылев, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области

В помещении также находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация, касающаяся деятельности данного игорного заведения. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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