Из Ангарска — в аэропорт
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Из Ангарска — в аэропорт

24.02.17

Из Ангарска в аэропорт Иркутска могут запустить новый маршрут. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья предлагает перевозчикам освоить направление. Для этого необходима лицензия на право осуществления пассажирских перевозок. Поводом послужили многочисленные обращения от жителей города нефтехимиков о необходимости такого рейса. Подробную информацию можно узнать в отделе организации пассажирских перевозок.

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