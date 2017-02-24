Из Ангарска в аэропорт Иркутска могут запустить новый маршрут. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья предлагает перевозчикам освоить направление. Для этого необходима лицензия на право осуществления пассажирских перевозок. Поводом послужили многочисленные обращения от жителей города нефтехимиков о необходимости такого рейса. Подробную информацию можно узнать в отделе организации пассажирских перевозок.