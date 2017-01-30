Иркутяне в составе сборной Монголии завоевали бронзу

Трое иркутян стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы В. Игорь Родионов, Роман Мурзин и Максим Эйсбруннер выступали в составе сборной Монголии. В шести сыгранных матчах на счету Мурзина 17 мячей, в том числе, победный гол в овертайме бронзового матча с командой Японии. 9 мячей забил Эйсбруннер, а ещё 6 оформил Игорь Родионов. Сейчас Роман Мурзин и Максим Эйсбруннер выступают в составе любительской команды «Сервико» — неизменного победителя первенства Иркутской области последних лет, а Игорь Родионов за любительскую команду «Русский хоккей».