Филиал диагностического центра откроется в Братске

В Братске появится филиал иркутского диагностического центра. Строительство начнется в этом году. Об этом губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложили министр здравоохранения Олег Ярошенко и главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков. Здание будет располагаться в поселке Энергетик рядом с городской больницей. Это обеспечит преемственность в оказании амбулаторной и стационарной медпомощи. Общая стоимость объекта вместе с медоборудованием составляет около 700 млн. рублей. 300 из них выделила Корпорация развития Иркутской области. После окончания строительства современные медицинские услуги смогут получать около 700 тысяч жителей.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Территория Иркутской области очень большая. Людям получать вот эти услуги передовые, людям, которые живут на север области, очень тяжело. Это и дополнительные средства, иногда трудно добраться. Поэтому Игорь Васильевич проявил инициативу, чтобы создать этот филиал в городе Братске. Чтобы им могли пользоваться не только жители Братска. Но и Братского района.

В филиале будет создано 150 рабочих мест. Прием будет осуществляться на конкурсной основе. Минздрав региона намерен привлекать для работы в Братске молодых специалистов.