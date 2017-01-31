Учителям — награды, городу — новые школы

В Иркутске наградили победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Они будет представлять столицу Восточной Сибири на областном этапе конкурса.

Этого дня 11 педагогов и 12 воспитателей иркутских школ ждали долго. Позади отборочные испытания и конкурсы, теперь финал. За лучшими в профессии следят коллеги, друзья, ученики. В их числе, депутат Государственной Думы России Николай Николаев. И вот торжественный момент. На сцене – победители городских конкурсов учитель и воспитатель года.

Надежда Хамаганова, победитель городского конкурса «Воспитатель года – 2017»

Я постараюсь оправдать ваше доверие, я не ожидала! Я хочу поблагодарить моих замечательных друзей, моих коллег, моих наставников!

Мэр города Иркутска поздравляет победителей и говорит: в ближайшее время в областном центре появится Дом учителя. Он поможет сплотить педагогическое сообщество. В этом году Иркутск ждет и открытие трех новых школ. Вот одна из них – новый основной блок 64-ой школы. Он рассчитан на 550 мест. Ход строительства проверяет глава города Дмитрий Бердников.

– Розливы сделаны у вас?

– Розливы сделаны, все сделано, все готово

– Стояки, я смотрю, у вас уже выброшены.

– Да, но не все еще.

– Когда вы будете по контуру готовы? Все у нас есть – витражи, окна?

– По контуру мы будем готовы к 10 февраля, уже будем запускаться.

– Замечательно

На неделю позже приступят к отделочным работам и в строящемся блоке для начальных классов 66-ой школы. А в мае начнется благоустройство прилегающей территории обоих объектов. Комиссия удовлетворена: работы идут по плану.

Илья Кручинин, начальник управления капитального строительства г. Иркутска

Впечатления хорошие, мы идем в графике, никаких переживаний по поводу строительства этого объекта в срок нет. У нас обе школы по плану: до 30 июля мы завершаем все строительные и отделочные работы по комплектации оборудованием, и 1 сентября их открываем.

Первого сентября откроется и новая школа в микрорайоне «Эволюция» – она будет самой большой в области. Кроме того, в этом году начнется строительство нового здания школы №19 и пристроя к гимназии №25.