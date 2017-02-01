Началась запись в первые классы

Запись детей в первые классы сегодня началась во всех школах Иркутской области. По предварительным данным только в Иркутске за парты сядут 8,5 тысяч учеников. Пока же их родители озадачены выбором учебного заведения.

Мастер-класс по лепке из соленого теста. Первый урок для будущих первоклассников проводят учителя школы №15. Такие занятия развивают мелкую моторику. Григорий Курбан слепил кота. Мальчику 6 лет и он считает, что готов к школе.

Григорий Курбан

Они учатся там, рисуют иногда. Чтобы они обретали новые знания. И вообще детям полезно в школу ходить.

Ольга Курбан, жительница г. Иркутска

Уже хочет в первый класс, но он еще не понимает, что это такое. Он ходит в школу раннего развития и думает, что это одно и то же. Но думаю, ему предстоит познакомиться, он все поймет и ему все понравится.

В этом году школа №15 готова принять 90 первоклашек. Их разделят на три класса. Сегодня здесь начали прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Только в Иркутске их будет почти 8,5 тысяч. В этом году запись в школы в Иркутской области проходит в формате Дня открытых дверей. Ангарск – здесь за парты первый раз сядут 3 200 учеников. Они будут распределены по 32 школам.

Лариса Лысак, начальник управления образования администрации Ангарского городского округа

Если родители не хотят посещать то учебное заведение, которое закреплено постановлением мэра, то они могут прийти 1 июля текущего года и написать заявление в то учебное заведение которое хотели. Их ребенка примут при условии свободных мест в первом классе.

Для тех родителей, чьим детям пока еще рано за парты, в дошкольных учреждениях пройдут подобные школьным Дни открытых дверей. Проведут их старшие воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи, музыкальные руководители. Специалисты дадут советы по воспитанию и развитию дошколят. Каждую первую пятницу месяца родители смогут получить консультацию специалистов и определиться с учреждением. Первое занятие пройдёт 3 февраля.