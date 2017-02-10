«Восходящих звезд» наградили в Иркутске

«Восходящих звезд Иркутска» сегодня отметили на специальном приеме мэра города. В нем приняли участие 120 школьников областного центра — это талантливые и одаренные дети. Они представляли Иркутск на региональных, всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах, занимали призовые места на спортивных турнирах. Дипломы и подарки им вручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Это серьезное событие в вашей жизни, это первый этап вашего пути во взрослую жизнь, потому что те увлечения, те вещи, которыми вы занимаетесь, за которые мы сегодня вас отметили — это важный процесс становления вас как гражданина, как взрослого человека.