Дневник с автографом губернатора Иркутской области получили сорок школьников Приангарья. Главный учебный документ отличникам Сергей Левченко вручил лично. В регионе завершилась акция «Губернаторский дневник». Участие в ней приняли школьники из более чем 700 образовательных заведений области.

Сто семьдесят шесть пятерок — столько получила третьеклассница Полина Серебренникова только за первую четверть учебного года. Сегодня она в числе отличников Приангарья, которые попали на встречу к губернатору Иркутской области. Полина знает, что нужно было делать, чтобы здесь оказаться.

Полина Серебренникова, ученица СОШ №7 г. Ангарска

Я училась, делала все домашние задания, слушала на уроках. Мы с мамой все время обсуждали, как делать все. Я получала пятерки и поэтому оказалась здесь.

Подарок за отличную учебу Полине вручает сам глава региона. Это губернаторский дневник с автографом Сергея Левченко. Так завершается акция, которое проводило региональное правительство совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Ученики вписывали свои оценки в специальный бланк и отправляли в редакцию газеты. В итоге победителями стали сорок школьников. Среди них десятиклассница из Тулуна Алина Олюхно. К своему образованию у школьницы серьезный подход.

Алина Олюхно, ученица гимназии г. Тулуна

Прикладывать усилия, конечно, приходится, потому что уже в старших классах. Ты учишься, чтобы хорошие оценки получить, чтобы себе будущее обеспечить. Да, стараемся получать хорошие оценки в школе. Получается.

Акция «Губернаторский дневник» в Иркутской области проводится впервые. По словам губернатора, в учебных успехах школьников — будущее Приангарья.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Каждая ваша пятерка — это вклад в будущие наши заводы, дороги, дома, улицы, институты, школы, города. Мы вместе с вами сделаем нашу область намного краше.

После торжественной церемонии — дружеская беседа. По словам Сергея Левченко, правительство региона поддерживает талантливых и одаренных детей. К примеру, в этом году ко Дню Победы планируется провести конкурс среди детей на знание истории Великой Отечественной войны. Победитель отправится на экскурсию в город-герой Брест.