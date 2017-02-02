Многофункциональный центр ДОСААФ может появиться в Иркутске. Проекты регионального отделения общества поддержал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Сегодня он провел встречу с председателем этого объединения Алексеем Лыковым, а также посетил новый учебный корпус, посмотрел оборудованные кабинеты, спортзал, выставку военной техники, пообщался с воспитанниками учреждения. По проекту многофункциональный центр будет объединять авиационный клуб, полевой лагерь, стрелковый тир, полосу препятствий и другое. Таких центров в России еще нет, пилотный проект готовится к реализации в Ярославле.