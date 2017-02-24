Готовность номер один. Антитеррористические учения прошли в Черемхово. По сценарию было захвачено местное отделение полиции. Группа условных преступников захватила заложников и укрепилась в актовом зале на третьем этаже отдела. Прибывшие на место полицейские заблокировали террористов, оцепили территорию и эвакуировали граждан. На переговорах преступники выдвинули требования освободить из мест лишения свободы нескольких заключённых и предоставить транспорт для беспрепятственной эвакуации всей террористической группы из Черемхово. Всё закончилось успешно — при штурме здания сотрудники Росгвардии нейтрализовали условных террористов и освободили заложников.