Юбилей совета ветеранов Иркутска

30-летний юбилей со дня создания отмечает сегодня Иркутский городской Совет ветеранов. В кинотеатре «Художественный» прошло торжественное мероприятие. Для ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выступили творческие коллективы города. Совет имеет филиалы в административных округах: Правобережном, Октябрьском, Свердловском, Ленинском. Они объединяют 90 тыс. ветеранов и пенсионеров.

Владимир Баранов, председатель Иркутского городского совета ветеранов

Это не просто люди пожилого возраста, это активные, жизненную позицию люди занимают. Они занимаются и своим здоровьем, и патриотическим воспитанием. И встречаются со школьниками, то есть, работа идет очень хорошая, очень большая, плодотворная, самое главное. Ветераны — это гордость нашего Иркутска.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Еще раз подчеркнуть ту роль, которую вы играете в жизни нашего общества, в жизни нашего города, отдав лучшие свои годы на созидание, на то, что мы сегодня имеем, чем пользуемся, как живем. И сегодня остаетесь в строю, в рамках нашего совета, городского Совета ветеранов.

В ходе торжественного собрания активисты ветеранского движения были награждены почетными грамотами и благодарностями