«Волшебная» комната появилась в Иркутске

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних новое оборудование применяют на практике. Оно предназначено для укрепления физического и психологического здоровья воспитанников. Техническое переоснащение коснулось 28 учреждений соцобслуживания и образования. В сенсорной комнате побывала Туяна Нимаева.

Погрузить детей в мир гармонии и маленький рай, где всё успокаивающе звучит и переливается — на это направлена новая сенсорная комната. Ее в иркутском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних называют «волшебной». За внешней игривой привлекательностью скрывается решение серьёзных проблем. Здесь помогают восстановить душевное равновесие подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Анна, воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска

Я прихожу сюда одна, когда у меня плохое настроение, или что-то такое случилось. Наталья Сергеевна всегда помогает мне в трудной ситуации и комната хорошее настроение и сил придает.

Сюда может прийти воспитанник центра в любое время, когда ему захочется. Сейчас здесь 67 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Кроме индивидуальных занятий проводят групповые тренинги. Во время занятий психологи с помощью игр помогают снять агрессивный настрой и нервное напряжение.

Наталья Евдокимова, педагог-психолог

Дети, которые попадают к нам, они нуждаются в реабилитации, необходима забота и понимание со стороны взрослых людей. Потому что не получают тех тактильных ощущений, как мы говорим, 22 касания словом, взглядом, касанием. Эта комната помогает ощутить заботу и почувствовать внимания со стороны взрослых людей.

В реабилитационном центре открылись две сенсорных комнаты для детей и подростков по региональной программе «Дети Приангарья». На создание потребовалось более 400 тысяч рублей. Комнаты оснащены специальным оборудованием — всего более 40 наименований, которые воздействует на все органы чувств человека.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Фиброволокно — один из любимых методов релаксации детей. Оборудование полностью безопасно и сертифицировано. Поэтому можно обмотаться им и почувствовать состояние покоя, комфорта, расслабленности. А когда меняются цвета, чувствуется, как разливается тепло по всему телу.

Также закуплены пузырьковые колонны с рыбками, песочные световые столы, мягкие модули , пуфы-трансформеры, панель «бесконечность» и «звездное небо», сухой бассейн и душ, световые дорожки. Все эти приборы помогают развивать память, мышление, внимание. Кстати, сюда приходят и взрослые — родители, а также будущие мамы и все, кому необходима релаксация.