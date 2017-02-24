Продажа билетов на концерты Мацуева открыта

Продажа билетов на концерты Мацуева открыта24.02.17
В Иркутске открылась продажа билетов на первые «Пасхальные концерты» Дениса Мацуева. Впрочем, в этот раз обошлось без ажиотажа. Поклонникам творчества известного пианиста, чтобы купить билеты, не пришлось выстраиваться в очереди.
-Так, на 20 апреля?
— Да, совершенно верно.
Такой удачи иркутянин Владимир Костылев не ожидал. Чтобы купить билет на «Пасхальные концерты», ему даже не пришлось стоять в очереди.
Владимир Костылев, житель г. Иркутска
Заехал просто посмотреть объем бедствия в плане покупки. Оказался просто без денег еще, поэтому пришлось сходить в банкомат снять, чтобы купить билеты. Мы традиционно ходим на концерты Мацуева с семьей, с друзьями.
Сегодня в фойе музыкального театра не очень многолюдно. Нет привычных очередей, в которые по традиции выстраиваются поклонники творчества Дениса Мацуева в канун продажи билетов на «Звезды на Байкале». Причин этому несколько, говорят сотрудники театра. Первое — старт продаж начался раньше, чем планировалось. Второе: «Пасхальные концерты» пока не могут сравниться с популярностью «Звезд на Байкале».
Елена Войтенко, специалист отдела развития Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского
Сравнивать пока сложно. Потому что данные концерты у нас впервые. Они пришли на смену несостоявшимся по объективным причинам концертам рождественским. Но мы, конечно же, надеемся, что как всегда иркутский зритель нас поддержит и будет полный зал.
Стоимость билетов на выступления Дениса Мацуева от полутора до 5 тысяч рублей. «Пасхальные концерты» пройдут в Иркутске с 18 по 20 апреля.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.