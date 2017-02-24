Продажа билетов на концерты Мацуева открыта

В Иркутске открылась продажа билетов на первые «Пасхальные концерты» Дениса Мацуева. Впрочем, в этот раз обошлось без ажиотажа. Поклонникам творчества известного пианиста, чтобы купить билеты, не пришлось выстраиваться в очереди.

-Так, на 20 апреля?

— Да, совершенно верно.

Такой удачи иркутянин Владимир Костылев не ожидал. Чтобы купить билет на «Пасхальные концерты», ему даже не пришлось стоять в очереди.

Владимир Костылев, житель г. Иркутска

Заехал просто посмотреть объем бедствия в плане покупки. Оказался просто без денег еще, поэтому пришлось сходить в банкомат снять, чтобы купить билеты. Мы традиционно ходим на концерты Мацуева с семьей, с друзьями.

Сегодня в фойе музыкального театра не очень многолюдно. Нет привычных очередей, в которые по традиции выстраиваются поклонники творчества Дениса Мацуева в канун продажи билетов на «Звезды на Байкале». Причин этому несколько, говорят сотрудники театра. Первое — старт продаж начался раньше, чем планировалось. Второе: «Пасхальные концерты» пока не могут сравниться с популярностью «Звезд на Байкале».

Елена Войтенко, специалист отдела развития Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского

Сравнивать пока сложно. Потому что данные концерты у нас впервые. Они пришли на смену несостоявшимся по объективным причинам концертам рождественским. Но мы, конечно же, надеемся, что как всегда иркутский зритель нас поддержит и будет полный зал.

Стоимость билетов на выступления Дениса Мацуева от полутора до 5 тысяч рублей. «Пасхальные концерты» пройдут в Иркутске с 18 по 20 апреля.