74 человека умерли от «Боярышника»

В Ленинском районном суде проходит заседание по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем и спиртосодержащей жидкостью. Из 13 подозреваемых по делу проходят 4 индивидуальных предпринимателя, 4 продавца, 2 водителя и 3 поставщика. Все они подозреваются в сбыте «Боярышника». Тем временем стало известно, что причиной отравления в Иркутске стал метиловый спирт. По итогам судебно-химического исследования из 55 пациентов, у которых были взяты пробы, 52 отравились метанолом. Трое — этиловым спиртом. Как сообщил главный врач иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Перфильев, пробы на анализ взяли у 90 пациентов, которые поступили в больницы в период с 18 по 23 декабря. Исследования продолжаются. Напомним, предполагается, что в результате отравления пострадал 121 человек. В настоящее время 74 умерли. В 70 случаях причиной смерти стал метиловый спирт.