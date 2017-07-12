72 супружеские пары в Иркутской области получили медали «За любовь и верность»

Что такое любовь семья Дорохиных знает не понаслышке. Одним целым они стали 37 лет назад.

Познакомились на занятиях по хореографии. Любовь Ильинична статного мужчину приметила сразу. Тогда она поспорила с мамой, что именно он станет ее мужем. Сказалась спортивная закалка — она всегда привыкла добиваться поставленных целей. Владимир Дмитриевич в миниатюрной девушке увидел музу. Спустя года супруги продолжают вдохновлять друг друга.

Мы даже написали совместную песню, в которой есть такие слова : мы две половинки единого Бога, Мы две его искры летящих. На это планете мы встретились снова и счастье любви засеяло. — Мне повезло с моей супругой. Меня ведут. — А Владимир Дмитриевич не сопротивляется и это хорошо, — Любовь и Владимир Дорохины, жители города Иркутска.

Вместе супруги образовали творческий коллектив «Фантазия», который не раз становился победителем городских конкурсов. За 37 лет в семье Дорохиных появилось трое детей. Младшая Дарья связала жизнь с балетом, средний сын Дмитрий художник и старший выбрал профессию спасать человеческие жизни- работает в МЧС. За свою «Любовь и верность» семья Дорохиных сегодня была награждена медалью. Награду вручил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня мы чествуем семейные пары, которые прожили в любви и согласии более 25 лет. Всего добились своим трудом, воспитали детей достойными членами общества. Ваша совместная жизнь пример для молодых поколений, — Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области.

Мероприятие приурочено к всероссийскому празднику — День семьи. В зале правительства региона сегодня собрались 29 супружеских пар. Большинство пар в браке прожили пол века. Впервые медали «За любовь и верность» семьям иркутской области вручили в 2008 году. За это время награду получили более 500 супружеских пар.