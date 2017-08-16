66 тысяч за поездку в соседний двор

45-летний Василий Ларионов работает в такси 18 лет. Впервые за это время, пришлось обращаться в суд, чтобы доказать вину пассажира. В апреле 2016-го ангарчанин приехал на вызов в 86 квартал. Пассажиры — семейная пара с сыном, вышли из дома не сразу — 10 минут, отведённые для бесплатного ожидания истекли. Когда выпивший глава семейства услышал, что нужно будет доплатить, не смог сдержать эмоций от возмущения.

Василий Ларионов, водитель службы такси.

Я ему сделал замечание, чтобы он при ребенке не матерился так. На что он начал меня оскорблять, чуть ли не всех моих родственников «вспомнил».

До места семья так и не доехала. Разгоряченные пассажиры потребовали высадить их в соседнем дворе. Тогда оператор сообщила, что ложный вызов обойдется заказчикам в 40 рублей. Тут нетрезвый мужчина и вовсе перестал себя сдерживать.

Василий Ларионов, водитель службы такси.

Мы с ним пошли за угол и начали драться. Пока боролись, с меня слетел кроссовок. Я пока его надевал, он прибежал сюда и давай пинать машину. Пнул в переднее боковое стекло и дверь. После этого я нажал тревожную кнопку, и съехались коллеги-таксисты. Они оцепили территорию, чтобы он не убежал, вызвали полицию. Полиция приехала, его скрутили и увезли в первое отделение снимать отпечаток его кроссовка с двери машины.

Вот так выглядела легковая иномарка после случившегося. Снимки Василий использовал в качестве доказательства в суде, куда обратился, чтобы добиться от пассажира компенсации за ремонт машины. В возбуждении уголовного дела водителю такси отказали — недостаточно улик. А вот гражданское, ангарчанин выиграл.

Елена Яшина, пресс-секретарь Ангарского городского суда. По результатам экспертизы установлено, что размер причиненного ущерба составил 66 тысяч рублей. В судебное заседание ответчик не явился. По решению суда ему надлежит возместить истцу денежные средства за причиненный вред.

Ответчик отрицал свою вину, настаивая на том, что таксист сам повредил машину. Но достаточных аргументов для этого не привел.

Это первый такой судебный случай в Ангарске, когда водитель службы такси смог доказать вину разбушевавшегося пассажира.

Материал подготовлен при содействии телекомпании «АКТИС».