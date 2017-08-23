Воздушная скорая помощь

Воздушная скорая спешит на помощь. Вызов в город Зима. Из областного центра до него 272 километра, в автомобиле — почти 4 часа, вертолетом — чуть более часа. Для пациента разница во времени существенная. После приземления врачи сразу отправляются в Зиминскую больницу. Там их ждет 4 летняя Саша с мамой. Пока к ней подключают кислородный баллон, местный врач рассказывает, они регулярно взаимодействуют с санавиацией. Только в августе отправили в областной центр троих пациентов.

Василий Тележкин, заместитель главного врача по медицинской части Зиминской городской больницы.

В областной центр отправляем различных больных — с онкологией, либо травмы, дорожно транспортные происшествия, когда нужна помощь нейрохирургов. И вот сейчас, когда появился такой вертолет, конечно повысит доступность и качестве медпомощи для всех жителей Зимы и Зиминского района.

Руководство больницы и местной администрации договорились, что заасфальтируют вертолетную площадку, подъездные пути и установят освещение. При таких условиях санитарную авиацию смогут принимать круглосуточно. Вертолет МИ-8, оснащенный медицинским модулем — первый в Иркутской области. Он представляет собой реанимационную палату с функциональной кроватью. В нем есть все необходимое для поддержания жизни больных и пострадавших до 5-и часов в воздухе. Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности. Врачи смогут непрерывно мониторить состояние человека, проводить реанимацию и интенсивную терапию. Раньше иркутским врачам приходилось поддерживать пациентов в тяжелом состоянии буквально вручную.

Вадим Еременко, заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи Иркутской областной детской клинической больницы. Намного удобнее, потому что раньше все это оборудование брали с сбой постоянно, а сейчас все смонтировано, носить с собой ничего не надо.



Модуль двухместный. Однако, маленькой Саше комфортнее на руках у мамы. Для перевозки ей жизненно необходим кислород. К ней подключен 5-ти литровый баллон. Девочка в стабильно тяжелом состоянии, у нее врожденное заболевание. В детской областной больнице ее ждет очередная операция. А пока, это ее первый полет в жизни, первый вид из окна.

В составе санавиции входят 2 самолета и 4 вертолета. У этого нового МИ-8АМТ более мощные двигатели, что позволяет взлететь железной птице даже в ограниченном пространстве, к примеру с тайги или гор. Как говорят пилоты, в санитарной авиации нелетной погоды не бывает. Поэтому вертолет оснащен новым навигационным оборудованием.

Олег Рытиков, пилот-инструктор 2 летного отряда авиакомпании.

Близости предупреждения землей. Метеолакатор, предназначен для обхода внутримассовых гроз, то есть не визуально мы определяем, где очаг находится, а по прибору. В условиях ночи можно определить по этим средствам.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

На этом вертолете расширена базовая комплектация, установлены дополнительные баки — они находятся с снаружи, что позволяет увеличить дальность полета с 600 до 1 000 км. Тем самым экипаж сможет эвакуировать экстренных пациентов даже с самых отдаленных населенных пунктов иркутской области.

Иркутская область стала участником приоритетного проекта по развитию санитарной авиации. Его востребованность высока. Если в 2016 году было эвакуировано 295 пациентов, то в 2017 году выделены средства на эвакуации 450 пациентов. С начала этого года на поддержание полетов санавиации из федерального бюджета выделено 80 миллионов рублей. Ещё 24 млн — средства областного бюджета.

Владимир Мазуров, главный фельдшер Иркутского областного центра медицины катастроф.

С инфарктами, черепно мозговыми травмами, переломами, инсультами — всех перевозили. С Елонцов часто вывозим больных, Качугский район. В Киренске на буровой троих ожоговых крайне тяжелых перевозили спецрейсом.

Вертолетные площадки находятся в 35 муниципальных образованиях. В 9 оборудованы круглосуточным стартом. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявляет, планируется во всех медицинских центрах сделать вертолетные площадки.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Для того, чтобы доставка была более быстрой и более комфортной для больных. Я всех вас поздравляю с новым этапом и надеюсь, что в следующем году будет лучше. Задача на 2018 год чтобы в течение первых суток была доставка до 78% экстренных больных. К 2019 году уже 90%. Это будет намного лучше , чем сегодня.

Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Мы выбрали поселок Магистральный Казаченско-Ленсокй больницы благодаря активному участию мэра, сейчас идет регистрация, получение паспорта и в ближайшее время будет в круглосуточном режиме принимать вертолеты и эвакуация больных.



В аэропорт Иркутска за маленьким пациентом прибыл реанимобиль. Теперь о Саше позаботятся врачи детской областной больницы. А вертолет будет продолжать выполнять санитарные рейсы из отдаленных районов Приангарья.

Туяна Нимаева, Александр Барановский.